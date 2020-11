La Lombardia, dove oggi sono morte per Covid 207 persone, 934 lottano per sopravvivere in terapia intensiva, quasi 8000 sono ricoverate e 5.697 sono risultate positive, resta zona rossa fino al 3 dicembre. “Nonostante la mia opposizione, il Governo intende mantenere in vigore fino al 3 dicembre le attuali misure restrittive e, quindi, lasciare la Lombardia in zona rossa”. Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.