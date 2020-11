L’Atalanta si è vendicata in casa del Liverpool vincendo per 2-0. Quella della Dea è un’impresa, che la rilancia nel gruppo D di Champions League, e verso gli ottavi. “Vincere qui contro una squadra di questo valore è una grandissima soddisfazione – ha commentato il tecnico Guampiero Gasperini – oltre che fondamentale per il cammino in Champions”.