Teatro La Scala, Meyer: il 7 dicembre sarà molto particolare

La serata del 7 dicembre “sarà molto particolare, saranno presenti tutte le famiglie della Scala compresi i dipendenti, l’orchestra con Chailly, il coro e il balletto con la nostra étoile Roberto Bolle. Inoltre c’è una lista straordinaria di interpreti”. Lo ha annunciato il sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala, Dominique Meyer durante la conferenza stampa di presentazione della prima della Scala per la prima volta senza pubblico a causa dell’emergenza sanitaria ma che sarà trasmessa interamente su Rai 1 con un evento intitolato “A riveder le stelle”. “Ci saranno parti in diretta e parti registrate. Al balletto parteciperanno anche gli artisti del cast dell’opera saltata, Lucia di Lammermoor, come Lisette Oropesa e Juan Diego Florez”. Tra i cantanti annunciati che saranno vestiti come ha specificato Meyer, “da grandi stilisti italiani”, Placido Domingo, Roberto Alagna, Luca Salsi, Marina Rebecca, Rosa Feola, Jonas Kaufmann, Vittorio Grigolo e Francesco Meli. “Il concerto sarà un percorso narrativo – ha raccontato Riccardo Chailly, direttore musicale del Teatro alla Scala – che inizierà con una tragedia arrivando alla fine con la gioia della libertà riconquistata permettendo al sole di poter tornare a risplendere sulla natura”. Il concerto sarà diretto da Davide Livermore. (MiaNews)