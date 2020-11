Covid, in Lombardia scendono i ricoveri (-246) e oltre 15.000 guariti

Scendono i ricoveri (-246) e aumentano significativamente i guariti/dimessi (+15.749). Il numero dei tamponi effettuati è 42.063 e 5.173 sono i nuovi positivi (12,2%). Sono 155 le persone decedute per un totale di 21.005. In terapia intensiva ci sono 942 pazienti (+10) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 8.114 (-246). I nuovi casi per provincia: Milano: 2.261, di cui 517 a Milano città, Bergamo: 153, Brescia: 391, Como: 376, Cremona: 119, Lecco: 149, Lodi: 125, Mantova: 139, Monza e Brianza: 369, Pavia: 307, Sondrio: 177 e Varese: 463.