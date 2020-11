Covid, Sala: rformare sanità in Regione, spero in contraddittorio

“Con il Pd lombardo abbiamo elaborato una proposta di riforma della sanità della Lombardia che vorrei presentarvi perché riteniamo sia il momento di discuterne”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un video in cui presenta quelle che definisce cinque mosse: l’istituzione di un’agenzia per il governo della Sanità, un diverso rapporto con il privato, riforma delle Ats, medicina territoriale con investimento sui consultori e più poteri ai sindaci. “Spero che ci sia contraddittorio – ha concluso – perché ritengo sia il momento di discutere. Spero che la politica non ricaschi nel giochino di rispondere provocandosi. Credo sia il momento di studiare e fare qualcosa”.