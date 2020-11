Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-13), il numero dei tamponi effettuati è 31.033 e 4.886 sono i nuovi positivi (15,7%). I guariti/dimessi sono 5.858. Aumentano di 29 unità i ricoverati non in terapia intensiva che salgonoo complessivamente a 8.360. Si registrano 186 decessi che portano il totale complessivo in regione a 20.850. I nuovi casi per provincia: Milano: 1.442, di cui 633 a Milano città, Bergamo: 128, Brescia: 226, Como: 428, Cremona: 90, Lecco: 115, Lodi: 78, Mantova: 379, Monza e Brianza: 496, Pavia: 239, Sondrio: 67 e Varese: 1.011.