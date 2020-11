“Nessuna differenza”, dopo Skam Italia il libro di Beatrice Bruschi

“NESSUNA DIFFERENZA – Come ho capito che le emozioni ci rendono tutti uguali” (ed. HarperCollins) è il primo libro di Beatrice Bruschi, l’attrice rivelazione della quarta stagione di “SKAM Italia” , dove ha interpretato il ruolo di Sana. La giovane attrice, 24 anni, ripercorre in questo libro alcuni episodi della sua vita raccontandoli in maniera sincera e profonda, come in un diario, per condividerli con i suoi coetanei e riflettere insieme a loro su un modo nuovo di guardare gli altri. Uno spaccato di vita di chi, seppur giovane, ha già fatto un piccolo “giro del mondo emozionale” e vuole dire a gran voce che tra noi non c’è “Nessuna differenza”.

