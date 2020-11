Preso con tre chili di droga in auto

Due spacciatori finiti in manette nel giro di poche ore ed oltre 3 kg di sostanze stupefacenti, destinati allo spaccio in strada, sequestrati dagli agenti del commissariato Scalo Romana. Ieri pomeriggio, verso le 17.30, è stato arrestato un marocchino 43enne. I poliziotti hanno fermato l’uomo, che aveva alle spalle diversi precedenti per stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e immigrazione clandestina, in via Bessarione. Dopo aver perquisito la sua vettura, gli agenti hanno trovato 3 kg di hashish, 250 grammi di cocaina e 760 euro in banconote di diverso taglio, mentre addosso il 43enne aveva altri 950 euro.

Sempre nel pomeriggio di ieri gli agenti hanno arrestato un egiziano di 22 anni per detenzione e spaccio di droga. Durante un’attività investigativa a Pioltello, il 22enne è stato fermato e controllato in via Galileo Galilei. A seguito di perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato e sequestrato un caricatore di pistola privo di proiettili, 20 dosi di cocaina per un totale di 6,4 grammi, 74 grammi di hashish e un sacchetto contenente pasticche di cocaina.