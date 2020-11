Il presidente Fontana incontrerà anche i sindaci dei capoluoghi lombardi. Sul tavolo l’ipotesi di fasce di rischio divise per provincia, in base ai contagi.

Il presidente della Regione Attilio Fontana incontrerà oggi i sindaci dei capoluoghi lombardi. Sul tavolo l’ipotesi di fasce di rischio divise per provincia, in base ai contagi. E oggi pomeriggio vertice tra governo e regioni sui parametri previsti per stabilire le zone di rischio coronavirus. La Lombardia e il Piemonte, zone rosse, da giorni stanno facendo pressing sul governo per poter diventare zone arancioni.