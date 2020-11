Un cuore formato da 86 bus parcheggiati ai confini del parco giochi di Leonandia (Bg), chiuso in ottemperanza alle norme anticovid. Ieri il grande parcheggio si è animato con una pacifica invasione di pullman gran turismo da 12 metri, 86 in tutto, in rappresentanza delle imprese di bus turistici di Bergamo e della Lombardia. Gli autisti hanno posizionato i loro mezzi in modo tale da formare un immenso cuore che ha raggiunto dimensioni record: 60 metri di larghezza per oltre 100 metri di lunghezza. L’iniziativa, patrocinata dalla Provincia di Bergamo, ha offerto uno spettacolo emozionante ripreso dall’alto. “Un’immagine di impatto – secondo Leolandia – per veicolare un messaggio di amore e di speranza che parte dal primo epicentro dell’epidemia e si diffonde idealmente in tutto il Paese”.