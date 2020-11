Influenza, vaccini ai bimbi nella stazione della metro (VIDEO)

È stato inaugurato il nuovo ambulatorio vaccinale per bambini dai 2 ai 6 anni all’interno della stazione della fermata Gerusalemme della linea M5. In un giorno, gli specializzandi e gli infermieri che lavoreranno all’interno dell’ambulatorio nato grazie alla partnership tra Fondazione Buzzi e l’Asst Fatebenefratelli-Sacco, riusciranno a somministrare il vaccino antinfluenzale, attraverso la soluzione spray nasale, a 40 bambini, circa 8 all’ora. “L’idea di Fondazione Buzzi è quella di portare la cura pediatrica il più possibile a Milano, perché troppi pochi bambini sono curati in ospedali pediatrici e questo a danno dei bambini stessi”, ha spiegato il presidente della Fondazione Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano, Stefano Simontacchi. Le vaccinazioni avverranno ogni 10 minuti per garantire un certo distanziamento – ha raccontato Gian Vincenzo Zuccotti, direttore Responsabile Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico Ospedale Buzzi e professore della Statale -. Per quanto riguarda la parte che gestiamo noi confidiamo di vaccinare almeno 10 mila bambini” a Milano ha concluso.