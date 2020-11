Delpini, sto bene, ma penso a chi è solo

“Io sono molto fortunato perché non ho mai avuto sintomi, sto bene, abito in una bella casa riscaldata e arredata bene, sono accudito con amorevolezza, sto bene”. Lo ha detto l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, parlando di come sta affrontando il Covid che lo tiene in isolamento da oltre 10 giorni, intervenendo in diretta a Che tempo che fa su Rai3. “Mi sento in imbarazzo perché penso a tutti coloro che sono a casa da soli e nessuno se ne cura, a quelli che abitano in case troppo piccole e la convivenza è difficile, a coloro che sono ristretti in carcere, a chi è nelle rsa – ha aggiunto -. Sono in imbarazzo per questa condizione privilegiata, cerco di viverla bene pregando per tutti”.