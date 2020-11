Apre il quarto “Covid hotel” a Milano (VIDEO)

Il Baviera Mokinba Hotel di via Castaldi, in zona Repubblica, è da oggi la quarta struttura di Milano convertita in spazio per le quarantene. L’intero albergo, con i suoi 5 piani è dedicato all’emergenza e sono 50 le camere a disposizione sulle 60 complessive. Questo perché “le altre dieci essendo camere singole, sono relativamente piccole e abbiamo ritenuto opportuno non assegnarle, visto che gli ospiti ci dovranno stare per 14 giorni e 24 ore su 24”, spiega il direttore Fabrizio Della Corte “Il personale dell’albergo sarà a loro disposizione per qualsiasi esigenza, ma senza contatti diretti. Chiaramente all’interno della struttura c’è anche un presidio sanitario”. Il Baviera Mokinba Hotel si aggiunge così all’Astoria di viale Murillo, alla futura Rsa di via Adriano e alla Struttura allo scalo di Linate, già aperti per le quarantene.