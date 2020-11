Rapinano e aggrediscono farmacista, tre arresti (VIDEO)

Arrestati tre ragazzi, uno dei quali minorenne, dopo che avevano rapinato un passante e poi aggredito e derubato un farmacista in zona via Boscovich a Milano.

I Carabinieri di Milano sono intervenuti in via Boscovich, giovedì sera, dove pochi minuti prima era stata consumata una rapina ai danni di un passante di 72 anni, da parte di tre giovani che dopo averlo minacciato con un coltello lo avevano derubato del portafogli. Durante l’intervento, è giunta segnalazione di una seconda rapina appena consumata in farmacia, nella vicina via Matteucci, ai danni del farmacista, derubato dello smartphone dopo essere stato aggredito con violenza dai malviventi.

Poco dopo i tre, intercettati da un’autoradio in via Ponchielli, si sono dati alla fuga, entrando all’interno di un palazzo dove i militari sono riusciti a scovare uno dei rapinatori, (S.D., 18enne della provincia di Pavia, con pregiudizi di polizia) mentre si nascondeva in un vano tecnico all’ultimo piano, dopo essersi liberato della sua giacca e del coltello, abbandonati nel cortile condominiale. Gli altri due rapinatori (F.A., 18 anni, con pregiudizi di polizia e B.A.G, 17 anni, incensurato, entrambi della provincia di Pavia), venivano invece bloccati mentre tentavano di dileguarsi a piedi.Le perquisizioni dei rapinatori hanno consentito di rinvenire la refurtiva, consistente nella somma contante di 150 euro oltre al cellulare sottratto. Il farmacista, è stato trasportato dal 118 presso il pronto soccorso dell’Ospedale “Città Studi”, con il volto sanguinante e con contusioni multiple per le percosse subite. È stato quindi medicato e dimesso con sette giorni di prognosi. I due maggiorenni sono stati portati al carcere di San Vittore, mentre il minorenne al carcere minorile di Torino.