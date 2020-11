Austria: lockdown estremo

Coprifuoco giorno e notte, asili, scuole e negozi chiusi. Martedì prossimo in Austria torna il lockdown totale fino al 6 dicembre. L’ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz. Nonostante due settimane di lockdown ‘morbido’, un coprifuoco notturno, l’Austria è il Paese messo peggio a livello mondiale per velocità di diffusione del coronavirus, con 831 nuovi casi su un milione di abitanti negli ultimi 7 giorni. “Non incontrate nessuno, ogni incontro è uno di troppo”, ha detto il cancelliere agli austriaci. “Persone, che vivono da sole, possono indicare una ‘persona di contatto”. “Nessuno di noi vuole un nuovo lockdown, ma è l’unico mezzo che funziona, come abbiamo visto in primavera”, ha proseguito. “Vogliamo salvare il Natale. Più rigido sarà il lockdown, meglio funzionerà e prima potremo tornare a vita al meno in parte normale”, ha concluso il cancelliere.