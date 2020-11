Incendio in due appartamenti, 4 feriti lievi a Milano

Incendio in due appartamenti in una palazzina di via Donadoni la scorsa notte.-Quattro persone sono rimaste lievemente ferite. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alla polizia, dopo aver spendo le fiamme hanno dichiarato inagibili i due appartamenti. Il 118, intervenuto con 4 ambulanze, ha trasportato in codice giallo una 92enne che aveva inalato del fumo all’ospedale San Giuseppe, un 71enne leggermente ustionato a Niguarda e una donna di 49 anni a Niguarda. Un 26enne ustionato lievemente a una mano ha rifiutato il ricovero.