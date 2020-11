Ats Milano, indice Rt quasi dimezzato

“L’Rt di Milano oggi era attorno a 1.25, con il lockdown si sta riducendo di giorno in giorno e si è quasi dimezzato rispetto al momento di picco”. E’ quanto ha detto a Sky TG24, il direttore generale dell’ATS Milano Walter Bergamaschi. Il dirigente ha poi parlato dei medici che hanno aderito alla richiesta di fare tamponi presso i loro studi: “Siamo intorno al 10% dei medici, anche un pochino meno. Su 2500 tra medici di medicina generale e pediatri di libera scelta solo 232 hanno aderito fino ad oggi”. “I dati raccolti fino ad oggi ci portano a dire che c’è il 10% di adesione, con 64 casi su 232 che hanno fatto richiesta di poter operare in una sede esterna”. “Abbiamo raccolto le loro richieste e chiesto a tutte le strutture ospedaliere di poter mettere i poliambulatori a disposizione dei medici che lo richiedono, in modo da potergli dare spazi adeguati, in una struttura dove oltre tamponi e test si possano fare anche approfondimenti diagnostici e si possa garantire un percorso clinico per il paziente”, ha concluso.