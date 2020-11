Ex Scalo Romana, assegnato per 180 milioni a Coima, Covivio e Prada

La gara per l’aggiudicazione dell’ex scalo ferroviario di Porta Romana, che in nove mesi ha visto l’attiva partecipazione di circa venti dei maggiori operatori italiani e internazionali del settore, è stata vinta da ‘Fondo Porta Romana’, gestito da COIMA S.G.R. e partecipato da Covivio, Prada Holding e COIMA ESG City Impact Fund, che ha presentato un’offerta di 180 milioni di euro. Lo comunica una nota del Gruppo FS Italiane. “L’ex area ferroviaria prosegue nel percorso che la vedrà trasformarsi in Villaggio Olimpico per i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, – prosegue la nota – diventando poi, al termine della manifestazione sportiva, un luogo di social housing e student housing in chiave di sostenibilità ambientale e a beneficio della comunità cittadina. L’area che ospiterà il Villaggio Olimpico occupa una superficie di circa 20 ettari. Gli spazi saranno riconvertiti attraverso una riqualificazione green che rientra nel progetto ‘Scali Milano’, il più grande piano di rigenerazione urbana che riguarderà Milano nei prossimi 20 anni, uno dei più ambiziosi progetti di valorizzazione territoriale in Italia e in Europa. Nei prossimi mesi si svolgerà il concorso internazionale per il masterplan che offrirà la visione di base alla pianificazione urbanistica attuativa dell’intero compendio. FS Italiane, nel frattempo, ha avviato le attività di rimozione dell’infrastruttura dismessa, di progettazione dello spostamento della linea ferroviaria con il suo parziale semi interramento e ricostruzione della stazione. Le nuove infrastrutture saranno pronte prima dell’inizio dei Giochi invernali, necessario supporto all’evento. ‘In un momento così complesso che coinvolge trasversalmente molti settori economici, abbiamo portato avanti con determinazione, in sinergia con Regione Lombardia e Comune di Milano, la vendita dell’ex scalo ferroviario di Porta Romana, sul quale verrà avviato un intervento di riqualificazione urbana di verde pubblico, di student e social housing conseguenti alla realizzazione del Villaggio Olimpico per i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026’, dichiara l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti. ‘Il Villaggio Olimpico, in particolare, sarà un’importante vetrina internazionale per la città e contribuirà ad attrarre rilevanti flussi turistici, che genereranno a loro volta un ulteriore indotto economico”, ha proseguito Battisti. “La riqualificazione dell’area nel suo complesso è un esempio unico in Italia di visione a lungo termine, in quanto ogni attività ruota attorno al concetto di sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Con orgoglio possiamo dichiarare che si tratta di uno dei più importanti interventi di rigenerazione urbana, in un ambito di città già in fase di forte evoluzione, che sarà di impulso e speranza per il futuro”, conclude Battisti. Su Scalo Romana interviene l’assessore comunale all’Urbanistica, Pierfrancesco Maran: “Ai nuovi sviluppatori va l’augurio di buon lavoro e il pieno sostegno del Comune per realizzare nei tempi sia gli impegni per le Olimpiadi, sia l’intero scalo che rappresenterà senza dubbio una delle più grandi trasformazioni della città negli anni 20”. (MiaNews)