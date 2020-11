Lanciarazzi trovato a Niguarda, ore di paura in ospedale

Un lanciarazzi di tipo militare non funzionante è stato trovato oggi pomeriggio in una sala d’attesa di un reparto di radiologia dell’ospedale Niguarda di Milano. Sull’episodio stanno indagando la Digos e il pool antiterrorismo della Procura, guidato da Alberto Nobili, che dopo un’informativa degli investigatori aprirà un’inchiesta per detenzione e porto di arma da guerra per individuare chi l’abbia lasciata sotto una sedia. Il reparto è stato subito evacuato. Sul posto gli artificieri che hanno escluso la pericolosità dell’oggetto. Per sicurezza il lanciarazzi è stato analizzato con una Tac all’interno dello stesso reparto. Secondo le prime ipotesi si è trattato di un gesto dimostrativo legato al clima di tensione di questi giorni attorno alla sanità per l’emergenza Covid.