Covid, in Lombardia 4.777 positivi per un rapporto del 22,6% coi tamponi

I tamponi effettuati oggi sono 21.121, i nuovi positivi 4.777. Il rapporto è pari al 22,6%. I guariti/dimessi sono 5.629. In terapia intensiva ci sono 670 pazienti (+20) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 6.414 (+189). I decessi sono stati 99 che portano il totale complessivo a 18.442. I nuovi casi per provincia: Milano: 2.225, di cui 837 a Milano città; Bergamo: 154; Brescia: 355; Como: 226; Cremona: 113; Lecco: 171; Lodi: 138; Mantova: 22; Monza e Brianza: 874; Pavia: 166; Sondrio: 73; Varese: 141.