Violenza sessuale, l’imprenditore arrestato è il fondatore di Facile.it

L’imprenditore arrestato per violenza sessuale ai danni di una diciottenne a Milano è Alberto Genovese, fondatore di Facile.it, azienda nella quale non ha più ruoli dal 2014. È stato fermato nella notte tra il 6 e il 7 novembre con le accuse, oltre che di stupro, anche di sequestro di persona, lesioni, detenzione e cessione di stupefacenti. Gli accertamenti hanno permesso agli investigatori di ricostruire la dinamica degli eventi: secondo una prima ricostruzione, durante una festa organizzata da Genovese in ottobre, la giovane è stata costretta a subire ripetuti rapporti sessuali e ad assumere cocaina e ketamina. “In riferimento alle notizie apparse su alcuni media, riteniamo corretto precisare che Alberto Genovese ha lasciato Facile.it nel 2014 e non ha oggi alcun ruolo operativo nella nostra azienda”, ha scritto la società di assicurazioni in una nota. “Per rispetto di tutte le persone coinvolte nella faccenda – si legge ancora – riteniamo che al momento sia corretto non commentare oltre. Ricordiamo che la proprietà di Facile.it è detenuta oggi dal fondo di investimento EQT e dal fondo Oakley”.