Precipita col parapendio a Sale Marasino (Bs), salvato dagli alberi

Intervento nel tardo pomeriggio di sabato 7 novembre, nella zona del Lago d’Iseo a Sale Marasino. La Stazione di Breno della V Delegazione Bresciana Cnsas è stata allertata per un uomo caduto mentre stava praticando parapendio, nei pressi della località Forcella di Sale, molto conosciuta dagli appassionati di questo sport. In fase di atterraggio, l’uomo (un 40enne appassionato di volo a vela) è finito su un albero ed è precipitato al suolo. Sul posto l’elisoccorso di Brescia di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza); pronte a partire anche le squadre territoriali del Soccorso alpino, con otto tecnici. L’uomo è stato trattato a livello sanitario, poi trasferito in una zona in cui è stato possibile issarlo sull’elicottero con il verricello, per il trasferimento in ospedale.