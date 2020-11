Bergamo, indagine sulla manifestazione sotto casa di Gori

La Procura di Bergamo aprirà un’indagine sulla manifestazione di giovedì sera contro la zona rossa durante la quale alcune centinaia di persone si sono ritrovate davanti al palazzo del Comune e poi hanno raggiunto l’abitazione del sindaco Giorgio Gori. Il fascicolo verrà aperto sulla base della relazione di servizio trasmessa dalla Questura che ha denunciato una ventina di persone per manifestazione non autorizzata. In piazza c’erano anche esponenti di estrema destra, di Casapound, negazionisti e commercianti. I 20 denunciati rispondono anche di violazione del dcpm in quanto sono stati in strada ben oltre l’ora del coprifuoco.