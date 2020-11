Barba, capelli e droga: in via Padova spaccio dal parrucchiere

Operazione antidroga in zona via Padova; arrestati due marocchini; uno nascondeva dosi di hashish in un negozio di barbiere, l'altro stava cercando di allontanarsi con un borsone pieno di stupefacenti.

La Polizia di Stato a Milano ha arrestato, ieri in viaPadova a Milano, un marocchino di 41 anni trovato in possesso di 52 g di hashish, 275 euro, bilancino e materiale di confezionamento occultato all’interno di un negozio da barbiere. Arrestato anche un altro cittadino marocchino, 39enne, che cercava di allontanarsi dal luogo del controllo con un borsone con 660 grammi di hashish suddivisi in panetti e 21 grammi di cocaina. Nel corso del servizio in zona via Padova sono state controllati 34 veicoli e 72 persone di cui 20 risultate avere precedenti di polizia.