Prima giornata in “zona rossa” per Milano che è apparsa svuotata soprattutto in centro. Tuttavia non è sembrata deserta come a marzo, infatti sono diverse le attività commerciali che possono rimanere aperte: negozi di fiori, librerie, ferramenta, profumerie, abbigliamento intimo o per bambini, oltre agli alimentari e ai negozi di tecnologia. Il centro appare molto più deserto del solito, con piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele e piazza San Babila attraversate dal via vai di poche persone.