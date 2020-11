Ispirandosi al concetto “Nessuno può fermare i valori dello sport e della cultura”, “SPORT MOVIES & TV 2020 – 38th Milano International FICTS Fest”, Finale dei 20 Festival (nei 5 Continenti) della “World FICTS Challenge”, Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva sarà tutto gratuito online live con dirette streaming e on demand dal 7 all’11 Novembre.

L’evento organizzato da FICTS – Fédération Internationale CinémaTélévision Sportifs a cui aderiscono 123 Nazioni, presieduta dal Prof. Franco Ascani IOC Member for “Culture and Olympic Heritage Commission”, sarà aperto dal video-messaggio delPresidente del CIO- Comitato Internazionale Olimpico Dott. Thomas Bachcon le congratulazioni per aver portato avanti l’iniziativa nonostante le difficoltà del Covid-19.

Lo sport a 360° da vederegratuitamente su tutti i device (tablet, smartphone, ecc.) diventa così una realtà a partire dalla mezzanotte del 6 Novembre sull’ Home Page del sito www.sportmoviestv.com con la programmazione di tutte le 140 opere in concorso e con “FICTS: Emozioni in digitale”: 17.787 audiovisivi a tema sportivo (Giochi Olimpici, Campioni Mondiali dello sport, ecc.).

Tutti gli eventi in programma (Convegni, Ospiti, Incontri, Cerimonie, Premiazioni, etc.) saranno in streaming e on demand su www.mediasportgroup.tve sul canale 814 di SKY.

· Il Programma completo è disponibile al link www.fictsfederation.it/programme2020.pdf

· Il Catalogo ufficiale (104 pagg.) al link www.fictsfederation.it/catalogue2020.pdf

· La Cartella Stampa completa al link https://bit.ly/2TTqzJG

Milano, 4 Novembre 2020