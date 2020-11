I vigili del fuoco sono intervenuti in via Fara a Milano, verso le 12.50 di oggi per un incendio divampato all’interno di un ristorante. Il rogo sarebbe partito dalla canna fumaria del locale generando un’alta colonna di fumo visibile anche a grande distanza. Stando a quanto riferito da Areu, nessuna persona sarebbe rimasta ferita, o intossicati. La strada è stata bloccata per permettere le operazioni che sono terminate intorno alle 13.30.