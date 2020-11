Il Governo alle Regioni: “Surreale ignorare la gravità dei dati”

“Le Regioni alimentano i dati con cui la cabina di regia effettua il monitoraggio dal mese di maggio”. Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, all’indomani dell’ordinanza sulle Regioni nelle varie fasce di rischio. “Nella cabina di regia ci sono tre rappresentanti indicati dalle Regioni. È surreale che anziché assumersi la loro parte di responsabilità ci sia chi faccia finta di ignorare la gravità dei dati che riguardano i propri territori. Serve unità e responsabilità. Non polemiche inutili”, aggiunge. Questa la dura replica del ministro a quei “governatori” che, come il lombardo Attilio Fontana, continuano ad attaccare il Governo per aver messo la propria regione in zona rossa proprio in considerazione della situazione di assoluta emergenza. Dati sempre più gravi con il passare dei giorni.