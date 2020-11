Fontana, le nuove misure sono uno schiaffo ai lombardi

Le richieste formulate in queste ore non sono state prese in considerazione. Uno schiaffo alla Lombardia e ai lombardi”. Lo scrive il presidente della Lombardia Attilio Fontana sulle sue pagine social, poco dopo la conferenza stampa del premier Conte che ha annunciato le misure in vigore da venerdì e la divisione delle Regioni in base al rischio contagio. La Lombardia è zona rossa. “Conte ha confermato, durante la sua diretta, che i dati sui quali sono state basate le scelte che portano la Lombardia in ‘Fascia Rossa’ riguardano il monitoraggio della settimana dal 19 al 25 ottobre. Venerdì sarà il 6 novembre – dice Fontana – Come gli esperti ci hanno sempre spiegato, i dati di oggi equivalgono alla fotografia dei 7 giorni precedenti. Quindi, oggi Conte ha deciso di chiudere la Lombardia con i dati della settimana scorsa, che equivalgono alla situazione epidemiologica di due settimana fa”.