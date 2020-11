Bresso, 4 chili di marijuana e hashish in casa

La Polizia di Stato ha arrestato, ieri, in via Toti a Bresso, un albanese di 32 anni per detenzione ai fini di spaccio di quasi 4 kg di hashish e marijuana. Per lo stesso reato è stato indagato in stato di libertà anche un gambiano di 36 anni. L’intera indagine è partita da un semplice controllo sul territorio: gli agenti del commissariato Comasina hanno fermato e identificato il 36enne del Gambia in via Imbonati perché in possesso di una busta contenente marijuana, 30 euro in contanti e un cellulare che squillava ripetutamente. Da ciò le forze dell’ordine sono riuscite a risalire al potenziale fornitore della piazza, un albanese 32enne e residente nel comune di Bresso. La perquisizione domiciliare condotta all’interno dell’appartamento in via Toti ha portato al sequestro di 12 buste termosaldate contenenti 3,5 kg di marijuana, tre panetti di hashish da un etto ciascuno, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.