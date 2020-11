Asst Brianza, Ponti (Pd), il progetto deve accogliere le osservazioni dei sindaci

“Il progetto di riorganizzazione dell’Asst della Brianza è stato stilato ma dovrà tenere conto delle osservazioni dei sindaci”. Il consigliere regionale del Pd Gigi Ponti commenta così la risposta data ieri in aula dall’assessore al Welfare Gallera a una sua interrogazione che chiedeva conto dello stato del progetto di riorganizzazione della sanità territoriale brianzola al quale lavora da mesi un Tavolo tecnico. “Solo oggi- afferma Ponti- dopo 4 richieste andate a vuoto, abbiamo saputo che il progetto per la nuova Asst brianzola è pronto. Per leggerlo bisognerà attendere almeno una decina di giorni, quando sarà presentato ai sindaci e ai consiglieri regionali. Il timore fondato è che il documento sia ridotto a un atto di pura natura compilativa, mentre doveva essere l’occasione per il rilancio e il riassetto della sanità brianzola, viste le puntuali esigenze espresse dal territorio.”. “Non può finire qui- conclude Ponti- il tema è troppo importante per essere liquidato con un atto blindato, scritto senza alcun coinvolgimento del territorio. I sindaci dovranno essere coinvolti e le loro osservazioni dovranno essere accolte”. Il progetto prevede il passaggio dell’ospedale di Desio dalla Asst Monza a quella di Vimercate e quindi la nascita della Asst Brianza.