Covid, nuovo test salivare per bambini

Il test salivare molecolare per Covid-19 è stato sviluppato da un gruppo di ricercatridi dell'Università Statale di Milano, madri di figli in età scolare.

Un nuovo test molecolare che cerca le particelle di virus nella saliva è stato sviluppato dal gruppo dell’Università Statale di Milano coordinato da Gianvincenzo Zuccotti e composto da quattro ricercatrici, Elisa Borghi, Daniela Carmagnola, Claudia Dellavia e Valentina Massa, tutte con figli in età scolare. L’obiettivo è risolvere il problema della diagnosi nei bambini senza sottoporli a fastidiosi e invasivi prelievi con il tampone. Il risultato arriva in 15 minuti. Basato su un protocollo elaborato dall’università americana di Yale e modificato dal gruppo della Statale, il test è stato sperimentato su 100 persone, da zero a 80 anni, ed è risultato affidabile al 96%. I risultati sono stati sottoposti a una rivista per la pubblicazione e il test deve ancora ricevere l’autorizzazione del ministero della Salute.