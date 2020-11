Valtellina: stagione invernale con l’incognita covid

Gli amanti dello sci e dello snowboard hanno l’imbarazzo della scelta grazie agli oltre 450 i chilometri di piste per lo sci, snow park e babypark. Il via ufficiale della stagione invernale a Livigno, Bormio, Madesimo e Valfurva è previsto per il 28 novembre, in Valmalenco, invece, il comprensorio aprirà il 30 novembre. Le date potrebbero tuttavia subire modifiche in caso di nuovi provvedimenti legati al contenimento della pandemia. Per garantire la massima sicurezza i gestori degli impianti si stanno dotando dei dispositivi fondamentali mascherine e gel disinfettanti oltre a regolamentare i tempi di risalita e il numero di persone per evitare che si creano assembramenti e lunghe code alle partenze.

Per limitare i contattati verrà anche implementata la vendita del skipass online.