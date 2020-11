“Quel tipo di donna” è il nuovo libro di Valeria Parrella (Ed. HarperCollins), tra i più venduti al momento. È la storia di un viaggio in Turchia tra 4 amiche, la storia di una “sorellanza” on the road. L’amicizia è l’amore nella sua prima forma. Ed è questo tipo di amore, puro e resistente a ogni acciacco, a spingere quattro amiche in una vecchia Mercedes bianca su una strada assolata e polverosa durante un afoso agosto, attraverso una Turchia in pieno Ramadan. La scrittrice, finalista al premio Strega 2020, ha preso spunto dalla storia di un suo viaggio, di parecchi anni fa.

Ascolta l’intervista all’autrice