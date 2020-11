Nuovo Dpcm, coprifuoco nazionale alle 21 o alle 22

Prosegue tra le forze di maggioranza il dibattito sulle nuove misure anti-Covid per il prossimo Dpcm. Sul tavolo l’ipotesi di un ‘coprifuoco’ su tutto il territorio nazionale alle 21 o alle 22 (l’orario è ancora in corso di valutazione). Al centro della discussione anche una possibile chiusura dei ristoranti la domenica, scelta contro la quale si è espressa la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, ribadendo la posizione di Italia Viva sul tema. La stessa Bellanova si è detta favorevole a un coprifuoco non prima delle 22. In alcune regioni, come la Lombardia, attualmente scatta alle 23. Il premier Giuseppe Conte tiene il punto sulle 21. Si discute anche di zone rosse nelle regioni o nelle aree con indice di contagio più alto.