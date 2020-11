Covid, ferie sospese per il personale dell’Asst Monza

Ferie sospese per il personale della Asst di Monza. Il direttore generale Mario Alparone ha comunicato la decisione ai dirigenti dell’azienda che comprende il San Gerardo di Monza e l’ospedale di Desio. “Il riacutizzarsi della pandemia da Covid 19 ci pone nuovamente in una situazione emergenziale straordinaria – scrive il direttore – In questo quadro emergenziale, la provincia di Monza è purtroppo la seconda più colpita d’Italia. Al fine di fronteggiare al meglio tale situazione e rispondere adeguatamente alle necessità di assistenza della popolazione che si rivolge alla nostra Asst mi trovo costretto a comunicare che con decorrenza immediata sono sospese le ferie già autorizzate o programmate del personale sanitario e tecnico fino al 31.12.2020”. Scelta non condivisa dai sindacati. “Dopo i grossi sacrifici dell’emergenza Covid 1, nonostante la seconda ondata fosse quasi certa, ecco

che la Direzione Generale della ASST di Monza usa gli stessi metodi di marzo 2020” dice il segretario UIL FPL della Sanità Bernabè. “Ma a sospendere le ferie di infermieri, tecnici sanitari ed OSS, ci aveva pensato il governo la volta scorsa, nei famosi DPCM.

Alparone decide questa volta da solo, molto in anticipo e in tempi lunghi, da adesso a fine

anno. Certo che servono più infermieri per i reparti Covid, però sono stati appena chiusi gli ambulatori e si sono recuperati tante unità per le visite specialistiche sospese. E ora, senza neanche valutare l’impatto del personale che rientra dai Poliambulatori, la Direzione sospende pure le ferie, che doveva essere l’ultima ratio. Veramente non condividiamo la gestione restrittiva dei diritti basilari dei nostri colleghi con queste tempistiche autoritarie”.