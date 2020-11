Sport da contatto, Muay Tahi in Parco Sempione

Si è svolto oggi domenica 1 novembre alle 10:30 nel Parco Sempione di Milano un allenamento di Muay Thai – classificato sport da contatto – indetto dal M° Diego Calzolari, CT della Nazionale, che ha raccolto partecipanti da numerose Regioni oltre a migliaia di followers connessi online per la diretta sui social. L’iniziativa ha invitato tutti i praticanti e gli appassionati delle arti marziali e si è svolta nel totale rispetto della distanza di sicurezza di 2 metri, secondo le disposizioni per l’attività sportiva all’aperto previste dal DPCM del 24/10/2020.

Secondo le parole del M° Calzolari “questa iniziativa non ha voluto porsi come atto di protesta verso le misure di contrasto all’emergenza coronavirus intraprese dal Governo, ma come dimostrazione che le Società e Associazioni Sportive non solo siano state in grado di adeguarsi a ogni direttiva emanata a livello Nazionale, Regionale e nel rispetto degli specifici protocolli federali, ma che possano anche concorrere attivamente al rispetto delle misure di sicurezza durante il tempo libero degli individui praticanti, perché lo Sport, al pari della Scuola e di ogni tipo di attività culturale, è capace di veicolare positivamente i valori di civiltà e legalità”.