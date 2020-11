Regione, Lombardia Notizie ai vertici della comunicazione social

‘Lombardia Notizie’, l’agenzia di stampa della Giunta regionale lombarda, ottiene un riconoscimento importante e qualificato: è, a livello nazionale, tra le più attive nell’utilizzo dei Social media. A decretare il risultato è l’Osservatorio Digitale di Ancona che ha presentato gli esiti dell’analisi sulle attività di Social Media Marketing delle Agenzie di Stampa italiane.

L’Osservatorio rileva infatti che ‘Lombardia Notizie’, con 278mila follower, si colloca al quarto posto della classifica italiana che prende in considerazione Facebook, Instagram, Twitter e YouTube ed è preceduta nella graduatoria nazionale solo da grandi strutture come Ansa (3,4 milioni), Agi 488 mila) e Askanews (con 297 mila).

Il risultato diventa ancor più ragguardevole se proiettato singolarmente su Instagram, dove ‘Lombardia Notizie’ è addirittura seconda con oltre 50mila follower, e su Facebook, con la quinta posizione e quasi 130 fan.

“Il risultato – spiega Pierfrancesco Gallizzi, da due anni e mezzo direttore di Lombardia Notizie’, – assume un valore ancora più forte se pensiamo che abbiamo iniziato a dedicarci a Facebook e Instagram soltanto alla fine del 2018 inventando contestualmente ‘LombardiaNotizieOnline’ il nostro quotidiano di informazione disponibile a tutti su internet”. Insieme a Pierfrancesco Gallizzi, a guidare la ‘macchina-social’ e più in generale tutto il settore ‘web’ regionale c’è Davide Bertani, condirettore di ‘LombardiaNotizieOnline’ con il prezioso supporto di Fabio Benati, caposervizio della redazione dell’agenzia e Moreno Gussoni, ‘content specialist’. “Il nostro – spiega Davide Bertani – è un risultato davvero eccezionale perché a differenza degli altri ‘competitor’, svolgiamo un’attività prettamente istituzionale e di carattere regionale. In un momento sempre più 4.0 abbiamo scelto di cambiare pelle, innovando e rivoluzionando il classico lavoro di un’agenzia stampa ‘vecchio stampo’ cercando di rafforzare sempre più anche il rapporto con i cittadini in un’ottica di informazione tempestiva e credibile”. “E inoltre – aggiunge Fabio Benati – le risorse a nostra disposizione, seppur qualificate e volonterose, non sono neppure lontanamente paragonabili a quelle che ha a disposizione chi opera su scala italiana”. Una struttura, quella di ‘Lombardia Notizie’ che oltre a essere l’Ufficio stampa della Giunta regionale, ha negli ultimi due anni inventato prodotti innovativi proprio sfruttando le potenzialità di internet e dei social. Come ad esempio quello che può essere considerato un vero e proprio ‘canale tv’, ideato e interamente prodotto da Peppe Meduri, in collaborazione con Massimo Calabrò, che – durante la prima ondata della pandemia del Coronavirus – ha registrato ascolti record o il lancio della recente campagna di sensibilizzazione di Zlatan Ibrahimovic per contrastare la diffusione del virus nella quale ha avuto un ruolo da protagonista.

“Il nostro lavoro – conclude Gallizzi – ha obiettivi chiari e precisi: informare i cittadini, trasferire ai colleghi giornalisti le notizie necessarie per la loro attività quotidiana e, non ultimo, mettere a disposizione dei componenti della Giunta regionale strumenti idonei, qualificati e innovativi per comunicare il proprio lavoro”. La redazione di Lombardia Notizie è inoltre composta da Ambrogio Amati, Damiano Bolognini Cobianchi, Roberto Fiorentini, Paola Stringa, Fausta Sbisà, Monica Ramaroli ed Emanuele Vertemati.