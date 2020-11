Mattarella a Castegnato: “Il pensiero ai tanti morti in solitudine”

Visita a sorpresa del Presidente della Repubblica al cimitero della cittadina del Bresciano per rendere omaggio ai defunti con un pensiero particolare alle vittime del Covid morte in solitudine".

“Sono qui per rivolgere il pensiero a tutti i defunti, e tra di loro alle vittime del Coronavirus, ai tanti morti in solitudine”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della sua visita a sorpresa presso il cimitero di Castegnato (Bs) per commemorare le vittime del Covid. Il capo dello Stato ha deposto una corona di fiori. Mattarella è stato salutato da numerosi applausi al termine della cerimonia al cimitero di Castegnato. Il sindaco della cittadina, Gianluca Cominassi, ha appreso dell’arrivo del presidente della Repubblica solo ieri sera: la visita è stata tenuta segreta fino a oggi per motivi di sicurezza. Al cimitero di Castegnato domenica 6 settembre è stata inaugurata una stele dedicata alla memoria delle vittime del Covid, impreziosita da una croce in bronzo opera dell’artista Ettore Calvelli.