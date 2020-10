Nuovo Dpcm: da lunedì grandi città in lockdown

Il Governo decide per i lockdown locali: dovrebbero chiudere le regioni più colpite dalla pandemia come Lombardia e Piemonte ma anche province o città con l’indice di contagio più alto. Riduzione di orario per i negozi, forse chiusura totale per bar e ristoranti, didattica a distanza al 100% dalla terza media in su. Bloccati gli spostamenti tra regioni.

Lunedì 2 novembre dovrebbe entrare in vigore un nuovo Dpcm con ulteriori restrizioni per cercare di far fronte al dilagare della pandemia. Tra le misure che il Governo Conte si appresta a varare ci sono lockdown locali per le regioni che superano l’indice di contagio di 1,5 – Lombardia, Piemonte con i capoluoghi, le città metropolitane di Milano e Torino oltre (per quanto tempo – una, due o tre settimane – dipenderà dalla situazione epidemiologica). Ma il nuovo decreto prevede anche il blocco della mobilità interregionale, ad eccezione dei movimenti dettati da ragioni di lavoro, salute, domicilio, la didattica a distanza dalla terza media in avanti al 100%. Verso una stretta anche gli orari dei negozi, che dovrebbero anticipare la chiusura alle 18. In bilico bar e ristoranti, che rischiano di dover chiudere tutto il giorno. “La situazione si sta rivelando molto critica – ha detto Conte – le Regioni siano pronte a misure più dure”. Domani giornata fitta di incontri e vertici con le Regioni e gli enti locali per le nuove zone rosse. La decisione del Governo è emersa al termine del lungo vertice con le forze di maggioranza. Conte ha già chiesto di illustrare il provvedimento al Parlamento.