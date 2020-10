Milano e le grandi città verso la chiusura

Milano è la città che preoccupa di più, così come la Lombardia è la Regione messa peggio. Sala e Fontana nicchiano sul lockdown, quindi deciderà il Governo, a quanto scrivono oggi i quotidiani. L’ipotesi sul tavolo è quella di una chiusura mirata per Milano e le altre città metropolitane come Roma, Napoli, Torino e Bologna. Chiusura anche per le scuole. Per quanto riguarda gli ospedali, c’è un’alta probabilità che 15 regioni superino presto le soglie critiche di terapie intensive con il rischio di tenuta dei servizi sanitari nel breve periodo. Lunedì è previsto il nuovo vertice tra Governo e Regioni ma anche quello tra il presidente lombardo Fontana e i sindaci. Le previsioni di Ats Milano su aumento di contagi, ricoveri e casi gravi sono molto sfavorevoli. I lockdown delle città metropolitane potrebbero scattare già entro la fine della settimana prossima ma non è escluso che, alla fine, si arriverà alla serrata nazionale.