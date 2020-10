L’ex mercato del QT8 diventerà un museo

Sbarre e ingressi murati per impedire l'accesso a sbandati e senzatetto poi via ai lavori per la trasformazione della struttura abbandonata da anni nel nuovo centro di arti visive.

Procedono i lavori di messa in sicurezza dell’ex mercato comunale del QT8, quartiere residenziale milanese noto per il parco del Monte Stella. Abbandonato da anni, dopo la progressiva chiusura dei negozi al suo interno, era diventato un rifugio per sbandati e senzatetto. In questi giorni gli operai hanno sistemato recinzioni solide e murato alcuni varchi. Subito dopo sarà potenziata l’illuminazione della via. L’ex mercato coperto verrà poi recuperato come sede del nuovo centro di arti visive, il Casva, un museo. I lavori dovrebbero iniziare a fine primavera del 2021.