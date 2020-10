Covid, 297 vittime e 31.758 nuovi casi in Italia

Continuano ad aumentare e di molto i contagi per Covid in Italia: oggi sono 31.758 (su 216 mila tamponi) secondo il bollettino del ministero della Salute; l’incremento delle vittime è di 297 in 24 ore. Venerdì erano 199. Una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico è stata convocata alle 18. Sul tavolo le possibili ulteriori misure da adottare per frenare la curva dei contagi. I nuovi contagi in Lombardia sono 8.919.

I dati di oggi in Lombardia:

– i tamponi effettuati: 46.781, totale complessivo: 2.944.616

– i nuovi casi positivi: 8.919 (di cui 421 ‘debolmente positivi’ e 70 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 96.198 (+2.064), di cui 4.265 dimessi e 91.933 guariti

– in terapia intensiva: 392 (+22)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.033 (+335)

– i decessi, totale complessivo: 17.535 (+73)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.730, di cui 1.553 a Milano città;

Bergamo: 243;

Brescia: 413;

Como: 475;

Cremona: 184;

Lecco: 228;

Lodi: 151;

Mantova: 248;

Monza e Brianza: 1.207;

Pavia: 387;

Sondrio: 133;

Varese: 1.202.