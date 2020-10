Milano, al via la riqualificazione del QT8

Partono i lavori per la messa in sicurezza del vecchio mercato comunale abbandonato di via Isernia che diventerà il Casva, Centro Studi Arti Visive. Riqualificazione per vie e piazze con le nuove Zone 30.

Sono iniziati i lavori per potenziare la messa in sicurezza e l’illuminazione dello stabile in disuso del vecchio mercato comunale di via Isernia, nel quartiere QT8, luogo di degrado dove viveva anche l’autore di una violenza sessuale, avvenuta nel luglio scorso, ai danni di una donna di 45 anni al Monte Stella. Lo ha riferito l’assessore ai lavori pubblici Marco Granelli, nell’ambito della presentazione del piano di riqualificazione di QT8 e zone 30. “I lavori – ha detto l’assessore – sono iniziati in questi giorni e prevedono riqualificazioni di numerosi incroci con allargamento marciapiedi, messa in sicurezza e rialzo di passaggi pedonali, connessioni ciclabili, segnaletica, alberi, per maggiore sicurezza stradale e qualità della vita e meno traffico. Iniziati anche i lavori per potenziare la messa in sicurezza e illuminazione dello stabile in disuso del vecchio mercato comunale: in tre settimane si completerà la recinzione, la muratura di alcuni ingressi e l’illuminazione. Nel frattempo la Giunta sta per approvare il progetto definitivo per la riqualificazione completa e la realizzazione del CASVA (Centro di Alti Studi sulle Arti Visive). i cui lavori dovranno iniziare a fine primavera 2021”, ha spiegato Granelli.