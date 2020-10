Europa League, il Milan continua la sua corsa, tris allo Sparta

Il Milan batte Sparta Praga 3-0 (1-0) in una partita della seconda giornata del Girone H dell’Europa League disputata ieri a San Siro.

I rossoneri continunano la loro corsa anche in Europa League. Tutto facile per gli uomini di Pioli, che centrano il secondo successo nella fase a gironi e rimanendo a punteggio pieno. “Il futuro non lo possiamo prevedere, pensiamo alla prossima partita. La stagione è lunga, testa al lavoro e piedi ben piantati per terra perché arriveranno anche le difficoltà” ha detto il tencico Stefano Pioli. “Tutti i ragazzi stanno mettendo da parte gli individualismi, in tutti i momenti, questa deve essere la nostra base, senza altruismo e disponibilità non si arriva da nessuna parte. Siamo il Milan e vogliamo avere delle ambizioni, solo in questo modo possiamo pensare di battere delle squadre che sembrano più forti di noi”, ha concluso Pioli.