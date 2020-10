Sala, se ci sarà un lockdown a Milano voglio essere partecipe della decisione

Il sindaco di Milano Beppe Sala in un video sulle sue pagine facebook è tornato a parlare dell’eventuale lockdown. “Se il lockdown s’ha da fare io, sindaco del Comune di Milano, da padre di questa comunità voglio essere coinvolto, voglio vedere i dati e voglio essere partecipe della decisione”. “Non voglio vedere l’ipotesi sui giornali, fatta filtrare, comunicata da un consulente del ministero della Salute, chiedo di essere partecipe. E così il sindaco di Napoli”, ha detto Sala. “C’è una mano che toglie e c’è una mano che dà. Se dovessimo andare verso un lockdown generale io voglio capire come funziona la mano che dà e quindi il mio governo mi deve dire come mi aiuta con la comunità milanese e come chi sarà in difficoltà sarà sostenuto” ha aggiunto il sindaco. “Non è che noi non rischiamo di andare verso un lockdown ma abbiamo messo in atto delle misure che sono già dolorose, vogliamo vedere che effetto danno queste azioni? Vogliamo darci qualche giorno per vederne l’effetto?” ha concluso il primo cittadino.