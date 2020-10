Sgombero del centro sociale, due persone sul tetto

Sgombero dell’edificio di via Dei Mille a Milano, occupato da venerdì dal centro sociale anarchico Galipettes. Sei persone che erano all’interno sono state denunciate e allontanate, mentre due si sono barricate sul tetto. “La questura – si legge sulla pagina Fb del centro sociale – ha deciso di sgomberare una nuova occupazione, come già avvenuto qualche settimana fa in via Verro, quando un gruppo di persone ha riaperto un asilo abbandonato per vivere insieme in questo difficile periodo, per farne un luogo di incontro e di autogestione. La tendenza a Milano, provincia e non solo sembra ormai chiara: luoghi simili non devono esistere, nessuna occupazione può durare più di qualche giorno. Come prima, ma ora ancora con più forza, serve perciò lottare contro uno spazio urbano congegnato solamente in funzione del lavoro”.