Scontri a Milano, 15 persone portate in Questura

Quindici le persone fermate e portate in Questura ieri sera dopo gli scontri a Milano, in corso Buenos Aires. Il corteo partito da piazzale Loreto non era autorizzato. Circa 300 persone hanno preso parte alla manifestazione, contro le chiusure imposte dal nuovo Dpcm anticontagi. Il gruppo ha occupato la via con un corteo improvvisato. Lungo il percorso sono state lanciate due bottiglie incendiarie. Dehors danneggiati, le transenne usate per il Giro d’Italia di ciclismo lanciate nella scale della metropolitana, cassonetti rovesciati. Dalla manifestazione è partita anche una molotov verso un’auto della polizia locale, che non è stata centrata.