Scala, 18 coristi positivi

18 coristi della Scala sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di 9 donne e 9 uomini. Anche per questo, e in attesa del risultato dei tamponi fatti all’orchestra, per due giorni è stata sospesa l’attività delle masse artistiche e dei tecnici di palcoscenico. Si terrà oggi la riunione del sovrintendente Dominiqye Meyer con i sindacati ai quali spiegherà quali sono le intenzioni per il futuro. L’intenzione del teatro è di non rinunciare alla prima del 7 dicembre, casomai andando in scena senza pubblico ma in diretta tv sulla Rai. Le prove sono già state messe in calendario, con le letture d’orchestra previste dall’11 novembre. Dei prossimi passi però Meyer intende parlare al cda, con la convocazione di una seduta straordinaria, e con il sindaco Beppe Sala, che è presidente del teatro.