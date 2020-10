“Chiediamo di applicare, subito, le misure più restrittive di contenimento della diffusione del virus nella società, su tutto il territorio regionale, o almeno nelle aree più a rischio (come Milano) senza indugio e a costo di impopolarità. Le ultime misure rappresentano un passo avanti, ma purtroppo non sono sufficienti: siamo di fronte a una seconda grave emergenza”. E’ l’allarme da Guido Bertolini, responsabile del Coordinamento Covid-19 dei pronto soccorso lombardi. Bertolini si rivolge direttamente ai cittadini: “E’ necessario che tutti riducano al minimo i contatti sociali e adottino sempre le più importanti misure di prevenzione: mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani. Il virus è estremamente contagioso. Secondo Bertolini “il sistema assistenziale soprattutto in alcune aree della Lombardia è vicino al collasso. I modelli matematici più accreditati prevedono una crescita degli infetti esplosiva in poco tempo. Solo gli interventi preventivi potranno ridurre l’impatto sulla mortalità della popolazione”.